12 Oca 2020 10:25
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News Code: 83630355
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İran nano bilim üretiminde dünyanın en önde gelenlerinden biri

İran nano bilim üretiminde dünyanın en önde gelenlerinden biri

Tahran, İRNA- 2019 yılında Journal Citation Reports dergilerinde yayınlanan 178 bin kadar nano ile ilgili makaleden 10 bin civarındaki payı, İranlı araştırmacılara ait. Bu raporda Çin, ABD ve Hindistan ilk üç sıraya yerleşirken, İran dördündüncü sırada dikkat çekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Ofisi'nden yapılan açıklmaya göre, İran'da nano sektöründe faaliyet gösteren araştırmacı ve bilim adamları büyük başarılara imza attılar.

2001 yılında bu sektörde sadece 10 makale yayınlayan İran, dünya çapında 57. sırada yer alıyordu. Ancak sektör çalışanlarının gayret ve çalışmaları sonucu 2019 yılında ülkemiz nano sektöründe dünya dördüncüsüne kadar yükseldi.

Nano teknoloji sektöründeki faaliyetler sadece bilim üretmeklşe sınırlı kalmamıştır. İran'da halihazırda 220 nano bilimine dayalı firma faaliyet göstermekte ve ülkede nano teknoloji ile üretişen 610 ürün mevcuttur.

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