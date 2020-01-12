İran nano bilim üretiminde dünyanın en önde gelenlerinden biri

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Ofisi'nden yapılan açıklmaya göre, İran'da nano sektöründe faaliyet gösteren araştırmacı ve bilim adamları büyük başarılara imza attılar.

2001 yılında bu sektörde sadece 10 makale yayınlayan İran, dünya çapında 57. sırada yer alıyordu. Ancak sektör çalışanlarının gayret ve çalışmaları sonucu 2019 yılında ülkemiz nano sektöründe dünya dördüncüsüne kadar yükseldi.

Nano teknoloji sektöründeki faaliyetler sadece bilim üretmeklşe sınırlı kalmamıştır. İran'da halihazırda 220 nano bilimine dayalı firma faaliyet göstermekte ve ülkede nano teknoloji ile üretişen 610 ürün mevcuttur.