Dışişleri Bakanı Zarif, Umman'ın başkenti Muskat’ta

Zarif dün de twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda Umman Sultanı'nın hayatını kaybetmesi için başsağlığı dileyerek, bu ölümün bölge için bir kayıp olduğunu belirtti.

Kabus bin Said'i cenaze töreni dün başkent Muskat'ta düzenlendi.

Kâbus bin Said bin Teymur(d. 18 Kasım 1940 - ö. 10 Ocak 2020) 1970-2020 yılları arasında Umman sultanı.

Babası Said bin Teymur, annesi Mazun bint Ahmed'dir. 1970 yılında babasını tahttan indiren Kâbus bin Said günümüze kadar başta kalmayı başarmıştır. İran-Irak Savaşı boyunca tarafsızlığını koruyan Kâbus Bin Said, Batı ve Amerika ile ilişkilerinde de sıkı bir bağ kurmuş bu sayede bir denge politikası izlemeyi başarmıştır. 1992 yılında Yemen ile sınır problemini çözen Kâbus, çıkan halk ayaklanmalarının Umman'a da sıçraması sonucu halka bir dizi reformlar yapmayı taahhüt etmişti.

Umman Sultanı, Kâbus bin Said bin Teymur 18 Kasım 1940'ta Salalah şehrinde (Dofar Eyaleti, Muscat Sultanlığı) doğdu.

Sultan Muscat Said bin Teymur’un1932'de saray darbesi sonucu tahtını alan tek oğluydu.

Muhalefetin bastırıldığı mutlak bir hükümdar olmasına rağmen, popüler bir lider olarak kabul edildi.