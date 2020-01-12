Batı Azerbaycan'dan yurt dışına 40 bin elma ihracatı

İRNA!ya konuşan Celili, 'Tahminlerimize göre yılsonuna kadar bu miktar 175 bin tonu bulacak' dedi.

Günlük 600 ton elma ürününün çeşitli sınırlardan Irak ve Türkmenistan gibi komşu ülkelerin yanı sıra Orta Asya ülkelerine ihraç edildiğine dikkati çeken Celili, Pakistan gibi ülkelere de elma ihracatı yaptıklarını açıkladı.

Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ili, İran'ın elma üretim merkezi olarak bilinmektedir. Batı Azerbaycan'da 800 bin hektardan fazla tarım arazisi mevcut ve yıllık 6 milyon ton tarım ürünü, ilde üretilerek piyasaya sürülmektedir.

Batı Azerbaycan çiftçileri bu yıl 1 milyon 100 bin ton elmayı yurt içi ve yurt dışı piyasada satışa sundu.