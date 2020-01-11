Tahran ve Kiev'in teknik uzmanlarının iş birliği, uçak olayının aydınlatılmasının sonuna kadar devam edecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz iki günde ikincide defa telefonda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşen Ruhani, Genelkurmay Başkanlığı'nın olayla ilgili açıkladığı deklarasyonuna işaret ederek, 'Bu deklarasyonda, olayın insani hatadan kaynaklandığı ve olayda parmağı olanların adli mercilere teslim edileceği açıklandı' diye konuştu.

Ukrayna'nın gönderdiği uzman ekibin katılımıyla araştırmaların sonuçlanması için iş birliğinin devam edeceğini kaydeden Ruhani, 'Aynı zamanda İran Yargı Erki de bu konuyu gündeminine alacak. İranlıların olayda hayatını kaybettiği için üzgün olduğumuz gibi, diğer halklardan insanların uçağın düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmeleri için çok kederliyiz^diye belirtti.

İran ve Ukrayna'nın bu acının iki halk için katlanabilir olması için ellerinden geleni yapması için çalışmaları gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Yakında İran hükümeti ve halkının üzüntü duyduğu göstermek için ülkenize özel temsilcimizi göndereceğiz. Bu olayda tüm hukuki taahhütlerimize bağlıyız ve Dışişleri Bakanımıza iş birliğin devam etmesi için gereken tedbirleri alması konusunda talimat verdim' diye ekledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı: İran ve Ukrayna'nın gönderdiği uzmanlar arasındaki iş birliği sürecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran halkı ve hükümetine bu olaydan dolayı bir kez daha başsağlığı dileyerek, 'Bugünkü açıklamanız bizim için çok önemliydi ve İran halkının bu koşullarda etkin iş birliği ve yasal davranışı takdire şayandır' dedi.

İran ve Ukrayna'dan gönderilen uzmanların iş birliğinin sürdürülmesini umduklarını ifade eden Ukrayna Cumhurbaşkanı, 'Konuyu yasal ve hukuki protokol gereği ilerletmek istiyoruz. Hayatını kaybedenlerin naaşlarının yakınlarına iadesi için işlemlerin bir an önce yapılmasını bekliyoruz' ifadesine yer verdi.

176 yolcu taşıyan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı geçtiğimiz 8 Ocak günü insani hata ve yanlış atış nedeniyle Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştü ve içinde bulunan tüm yolcularla mürettebat olay yerinde hayatını kaybetti