Ukrayna uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin konsolosluk işlerinin yapılmasına özgü ekip oluşturuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 176 yolcu ve mürettbatın hayatını kaybetmesinden büüyk üzüntü duyduklarını ifade ederek, 'Cumhurbaşkanı'nın talimatı ve Dışişleri Bakanı'nın vurgulamaları doğrultusunda, bu acı olayda hayatını yitirenlerin konsolosluk işlemlerinin yapılması için Dışişleri Bakanlığı'nda özel bir ekip oluşturularak, hayatını kaybedenelrin yakınlarının taleplerinin karşılanması ve gereken hizmetlerin verilmesi hedeflenmektedir' diye konuştu.

İran'ın yurt dışı temsilcilik ve konsolosluklarına bu konu ile ilgili gerekli talimatın verildiğine dikkati çeken Musevi, 'Dışişleri Bakanlığı olarak, genellikle genç, elit ve akademisyenlerden oluşan ve bu olayda hayatını kaybedenlerin yokluğu nedeniyle başsağlığı diliyor ve bu küçük hizmetlerin bu büyük musibeti azıcık da olsa teselli edebilmesini umuyoruz' diye belirtti.

Zarif: Dışişleri Bakanlığı, olayın yakınlarına yardıma hazır

Öte yandan Dışişleri Bakanı Zarif de twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarım, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli her türlü desteği vermeye hazır' dedi.

Zarif açıklamasında, Dışişeleri Bakanlığı ve İran'ın yurt dışındaki temsilciliklerinde çalışanlarının bu büyük trajedi sonucu oluşan kederde halk ile yan yana olduklarını kaydetti.

176 yolcu taşıyan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı geçtiğimiz 8 Ocak günü insani hata ve yanlış atış nedeniyle Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştü ve içinde bulunan tüm yolcularla mürettebat olay yerinde hayatını kaybetti.