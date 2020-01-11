İran, Ukrayna uçağının düşmesinin nedenlerinin aydınlatılması için uluslararası iş birliğine hazır

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna uçağının Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düşmesi sonucu uçakta bulunan yolcu ve mürettebatının tümünün hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını ifade ederek, 'Olayın nedenlerinin açığa çıkarılması için yararlı araştırmalar gerçekleşmiştir. Bu olay, İran, Kanada ve uçakta vatandaşlarının yer aldığı diğer ülkelerin halkları için büyük bir acıydı' diye kaydetti.

İran'ın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması konusunda her türlü uluslararası iş birliği için hazır olduğunu belirten Ruhani, İran ve Kanada dışişleri bakanlarının görüşmelerinin sürmesi gerektiğini ve Kanada'da yaşayan İranlıların refahının artması için iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindne mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Günümüzde Ortadoğu'da güvenliğin ABD'nin tehlikeli eylemleri sonucu tehlikeli boyutlara taşındığının altını çizen Ruhani, 'İran tansiyonları düşmesi adına Hürmüz Barış Girişimi Planı'nı ortaya atmış ve bölgemize tam güvenlik ve istikrarın geri dönmesi için hepimizin çalışması gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna uçağının düşmesi konusunda İran'la gerekli iş birliğin yapılmasından yanayız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, uçakta hayatını kaybeden İran vatandaşları nedeniyle başsağlığı dilediği belirterek, 'Hepimiz olyuın açığa çıkması için çalışmak durmundayız. Umarım bölgenin geleceği için etkili olan konular hakkında gelecekte daha fazla görüşmeler gerçekleştiririz' dedi.

Kanada vatandaşlarına yönelik konsolosluk iş birliğinden dolayı İran'a teşekkürlerini sunan Trudeau, iki ülke dışişleri bakanları arasındaki iletişimin ilerlemesinden yana olduklarını kaydetti.

176 yolcu taşıyan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı geçtiğimiz 8 Ocak günü insani hata ve yanlış atış nedeniyle Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştü ve içinde bulunan tüm yolcularla mürettebat olay yerinde hayatını kaybetti.