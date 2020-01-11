11 Oca 2020 16:59
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News Code: 83629757
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Yılın ilk üç çeyreğinde küçük ve orta ölçekli şirketler 1.6 milyar dolar ihracat yaptı

Yılın ilk üç çeyreğinde küçük ve orta ölçekli şirketler 1.6 milyar dolar ihracat yaptı

Tahran, İRNA- İran Küöük Ölçekli Sanayi ve Organize Sanayi Bölgeleri Kurumu Küçük Ölçekli Sanayilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asger Müsahib, küçük ve orta ölçekli firmalarca yurt dışına yapılan ihracatın 21 Aralık gününe kadar 1.6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

İRNA ekonomi muhabirine açıklamalarda bulunan Müsahib, önde gelen ihracat ürünlerinin gıda maddeleri, beyaz eşya, polimer ve plastik maddeler, kimyasal maddeler, halı, deri ve çanta gibi ürünlerden oluştuğunu açıkladı.

İhracat yönetim şirketleri ile ihracat konsorsiyumlarının oluşmasına katkı sağladıklarını ifade eden Müsahib, 'Bugüne kadar 75 ihracat konsorsiyumu ve 65 ihracat yönetim şirketi kurulmuş ve faaliyet etmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası fuarlara katılarak küçük ölçekli firmaların güçleneceğinin altını çizen İranlı yetkili, 'Bu doğrultuda ihracat konsorsiyumları ve ihracat yönetim şirketleri için çalıştaylar düzenlenmektedir' diye belirtti.

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