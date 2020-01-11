ABD'nin eylemleri Ukrayna uçağının düşmesi ile sonuçlanan faciaya neden oldu

ABD'nin bu tür eylemlerini kınadıklarını açıklayan Iouri Chvytkine, 'Onlar ara sıra İranlıları saldırı ile tehdit ediyor' diye konuştu.

Bugün sabah saatlerinde İran Silahlı Kuvvetleri yayınladığı bildiride, insani ve kasıtlı olmayan hata sonucu Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının hedef alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağın düşmesine neden olan insani hatadan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, 'Bu affedilemez hataya sebep olanlar hakkında yasal soruşturma başlatılacak ve sonuçları aziz İran halkı ve hayatının kaybedenlerin yakınlarına iletilecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani yayınladığı deklarasyonda, olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesinden sonra saldırgan ABD rejiminin oluşturduğu tehdit ve korku ortamında ve bu rejimin ordusunun olası saldırılarına karşı savunma yapmak amacıyla İran Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde yüz hazırlıklar yaptığına işaret ederek, 'Maalesef insani hata ve yanlış atış, büyük bir faciaya neden oldu ve onlarca suçsuz insan kurban gitti' diye konuştu.

176 yolcu taşıyan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı geçtiğimiz 8 Ocak günü insani hata ve yanlış atış nedeniyle Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştü ve içinde bulunan tüm yolcularla mürettebat olay yerinde hayatını kaybetti.