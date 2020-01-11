Uluslararası Trumpism Çizgi Film ve Karikatür Yarışması'na 79 ülke sanatçısı katıldı

Tahran'da bulunan İslam Devrimi Müzesi Fars Körfezi Salonu'nda gerçekleşen Uluslararası Trumpism Çizgi Film ve Karikatür Yarışması, İslam Devrimi, İran-Irak Savaşı, Suriye'de Kutsal Türbeleri korurken şehit düşenler ile Şehit General Kasım Süleymani, Kirman'da General Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdiham sonucu hayatını kaybedenler ve Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin anısına düzenlendi.

İslam Devrimi Müzesi Genel Müdürü Ali Asger Caferi, yarışmaların kapanış töreninde yaptığı açıklamada, bu yarışmalara 625 yerli ve yabancı sanatçının 1800 sanat eseri ile katıldığını ifade etti.

Caferi'nin belirttiğine göre, yerli sanatçıların yanı sıra 79 ülkeden çok sayıda sanatçı da Uluslararası Trumpism Çizgi Film ve Karikatür Yarışmaları'na katılarak, yarıştı.

Caferi'nin açıklamasına göre, İslam Devrimi'nin gerçekleştiğinden bugüne geçen 40 yılda 17 bin şehit Devrim yolunda şehit düşmüştür.