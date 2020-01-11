Nahçıvan'da Şehit General Süleymani'yi Anma Töreni düzenlendi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Nahçoıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ofisi Başkanı Visal Aliekberli bu törende yaptığı açıklmada,komşuların zor zamanlrda yan yana olduklarını ve sorunların giderilmesi için çalıştıklarını açıkladı.

Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolos Yadrımcısı Mğüjgan Kaya da bu tönrede yaptığı açıklamada, geçtiğimiz 3 Ocak günü ABD tarafından Bağdat Havalimanı yakınlığında hedef alınarak şehit düşen General Kasım Süleymani'nin şehit düşmesini İran halkı ve hükümeti için ağır bir kayıp olduğunu ifade ederek, dost ve komşu ülke İran halkına başsağlığı diledi.

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Ahmed Hüseyni de Şehit General Kasım Süleymani'yi Anma Töreni'nde yaptığı açıklmada, 'Dverim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin ABD'nin Irak'taki üslerine yıldırım hızı ile saldırısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin çocuklarını ve milli çıkarlarını temin etmek için tam hazırlıklı olduğunu gözler önüne serdi' dedi.

Hüseyni ayrıca ABD'nin çeşitli yöntemler ve geniş çaplı propaganda ağı ile bu alandaki yenilgisini örtbas etmeye çalıştığını söyledi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

General Süleymani’nın resmi cenaze töreni dünTahran’da yüz binlerce kişinin katılımı ile düzenlendi.