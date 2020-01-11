Yılın ilk 9 ayında İran'dan yurt dışına 5.2 milyon ton çelik ihracatı yapıldı

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 91'lik artış yaşanan çelik ürünlerinin büyük bölümü İsfahan Demir Çelik ve Mübareke Çelik fabrikaları, Hürmüzgan ve Huzistan Çelik Tesisleri, Alaşımlı Çelik Fabrikası, Kave Güney Çelik Tesisleri, Binan Çelik Fabrikası ile Çadır Melu Demir Çelik Fabrikası'ndan yurt dışına ihraç edildi.

Bu yılın ilk 9 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çelik ürünleri ihracatında yüzde 91 artış yaşandı. Çelikin dünya genelindeki fiyatının artması dikkate alınırsa, bu sektörün önümüzdeki dönem daha da gelişeceğini söylemek mümkün.