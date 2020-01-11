AK Parti'li Mahir Ünal: İran istikrarsızlaşmamalı

Timetürk'te yayınlanan habere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber'in canlı yayınında dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı.

"ABD Başkanı Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından İran-Amerikan gerginliğinde azalma mı yoksa geçici bir rahatlama mı var?" sorusu üzerine Ünal, Türkiye açısından bölgenin istikrarı ve huzurunun son derece önemli olduğunu belirtti. Dünkü açıklamalardan karşılıklı olarak gerilimin biraz azaldığının görüldüğünü söyleyen Ünal, iki tarafa da itidal tavsiyesinde bulundu.



Türkiye'nin ara buluculuk rolü üstlenip üstlenmeyeceğine ilişkin soru üzerine Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin istikrarı ve huzuru açısından bu tür konularda itidal, uzlaşma, istikrar çağrısı yapan bir lider olarak zaten doğal ara bulucu gibi hareket ettiğini vurguladı.

Libya'da da Türkiye'nin savaş ve çatışma için değil barış, istikrar ve huzur için yapılacak çalışmaların yanında olduğunun altını çizen Ünal, Türkiye'nin konumu ve Erdoğan'ın liderliğiyle bölgedeki bütün çatışma ve kriz alanlarının merkezinde bir uzlaştırıcı, iyileştirici, kolaylaştırıcı olarak liderliğini yerine getirdiğini ifade etti.



"İran'ın istikrarsızlaşması; Türkiye, bölge, dünya açısından ne anlama gelebilir?" sorusu üzerine Ünal, bunun Türkiye açısından ekonomik ve sosyal anlamda ciddi sorun oluşturacağını söyledi.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar sonucu Türkiye'nin İran ile ticaret hacminde ciddi bir düşüş yaşandığına dikkati çeken Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye ve Irak'ta olduğu gibi İran'ın istikrarsızlaşması ciddi bir göç hareketi ve mülteci akını başlatabilir ki bu asla bizim istemediğimiz bir şey. Yine bölge açısından baktığımızda, uzunca bir süreden beri Libya'dan Afganistan'a kadar uzanan aslında bir terör koridoru oluşturuluyor. Yani biz 'terör koridoru' dediğimizde Suriye 910 kilometreyi konuşuyoruz da daha küresel ölçekte baktığımızda Libya'dan Afganistan'a kadar bölgede oluşturulmak istenen bir terör koridoru var. Ve bu terör koridorunun önümüzdeki 10-15 yıl geleceğe dönük planlarına baktığımızda bunun Afrika'ya ve Hindistan'a ve Çin'e dönük içinde bazı hamleleri taşıdığını görüyoruz. O yüzden bölgesel açıdan da bu terör koridorunda bir ülkenin daha istikrarsızlaşması anlamına gelir. Yani bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada yaklaşık 9 ülke yönetilemez durumda, bunlardan 4'ü devlet olma niteliğini kaybetmiş durumda. Ve bütün bunların içerisinde Türkiye, bir istikrar adası olarak, hem ekonomik hem sosyal hem güvenlik hem de terörle mücadele anlamında güçlü bir şekilde istikrarını sürdürüyor.

Küresel ölçekte İran'ın bu istikrarsızlaşmasının nasıl bir sonucu olur? Şimdi güç merkezleri daha çok şu anda Çin'e, Hindistan'a ve Rusya'ya doğru kayıyor. Ve bu kayışın önemli merkezlerinden bir tanesi de aslında İran. Yani bu süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın oluşturduğu o Körfez yapısının da güçlenmesi anlamına gelecek. Çünkü özellikle Suudi Arabistan'ın Yemen'de, Suudi Arabistan'ın Bahreyn'de, Suudi Arabistan'ın diğer bölgelerde BAE ile beraber İran'la yaşadıkları bir gerilim var. Dolayısıyla hem bölgenin dengelerini değiştirecek hem de küresel ölçekte büyük bir istikrarsızlığın ortaya çıkacağı istenmeyen sonuçları doğuracaktır. O yüzden biz komşumuz İran'ın hiçbir şekilde istikrarsızlaşmaması taraftarıyız ve bu konuda da Türkiye olarak üzerimize düşen diplomatik sorumlulukları hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz."