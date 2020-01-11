Şehit General Kasım Süleymani, İran Konsolosluğu önünde karanfillerle anıldı

ABD'nin Irak'taki operasyonu ile 3 Ocak gecesi şehit olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için onlarca Türk vatandaşı, İstanbul'daki İran Konsolosluğu önünde toplandı.

Konsolosluk önünde toplanan grup, sloganlar atarak Süleymani'nin terör edilmesini protesto etti. Grup daha sonra dualar ederek, Konsolosluk binasına karanfil bırakıp, olaysız bir şekilde dağıldı.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

General Süleymani’nın resmi cenaze töreni dünTahran’da yüz binlerce kişinin katılımı ile düzenlendi.