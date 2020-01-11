İslam İnkılabı Rehberi, Ukrayna uçağının düşmesi ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı'na talimat verdi

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Ukrayna Havayolları'na ait 174 yolcu ve mürettebattan oluşan uçağın geçtiğimiz Çarşamba günü Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düşmesi hakkında Genelkurmay Başkanlığı'nın araştırmasının sonucundan haberdar olduktan sonra yaptığı açıklamada, acılı ailelere derinden başsağlığı dilediğini belirterek, Genelkurmay Başkanlığı'nı bu olayda olası taksirlerin takip edilmesi ve bu tür olayların bir kez daha yaşanmaması için Genelkurmay Başkanlığı'nı görevlendirdi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

'Allah'ın adı ile

Genelkurmay Başkanlığı'nın Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi ile ilgili araştırmalarının sonucundan ve olayın insani hata sonucu meydana gelmesinin kanıtlanmasından haberdar olduktan sonra,, bu üzücü olayda hayatını kaybedenlerin hayatını kaybetmesinin musibeti, benim için çok ağır oldu. İlk olarak olayda yaşamını yitiren azizlerin ailelerine samimi olarak başsağlığı dilediğimi belirterek, Allah'tan onlara sabır vermelerini temenni ediyorum. İkinci olarak Genelkurmay Başkanlığı'na bu çok acı olaydaki olası taksirlerin takip edilmesi için gerekeni yapmasını tavsiye ediyorum. Üçüncüsü ise bu tür olaylan bir kez daha meydana gelmemesi için ilkgili yetkili ve müdürlerden gereken dikkat ve titiz çalışmaları yapmalarını istiyorum.

Aziz ve kerim Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet, acılı ailelere sabır diliyorum.

Seyyid Ali Hamanei

11 Ocak 2020'