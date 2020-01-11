120 ülke, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermediği için ABD'ye itiraz etti

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkeler, ABD'nin aldığı bu kararla bu hükümetle BM arasında imzalanan BM Binası Anlaşması ile uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Bu harekete mensup 120 ülke ayrıca, Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları'nın harekete mensup üye ülke yetkililerinin BM toplantılarına katılmaları için gereken vizelerinin çok geç verilmesi veya vize taleplerinin reddedilmesi konusunda büyük endişe duyduklarını ifade ederek, BM'ye ev sahipliği yapan ülkenin siyasi çıkarlarının bu örgüte mensup ülkelerin yetkililerinin toplantılara katılmalarını önlememesi gerektiğinin altını çizdi.

Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkeler açıklamanın sonunda, BM ile diğer uluslararası kurum ve kuruluşlara ev sahipliği yapan bütün ülkelerden, ayrım ve gerekçesiz gecikme yapmaksızın, BM üyesi ülkelerin yetkililerine gerekli vizelerin verilmesi yönündeki yasal görevlerini yerine getirmelerini istedi.