Zarif: İnsani hata faciaya sebep oldu

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Çok üzüntü verici bir gün. Silahlı Kuvvetlerin iç araştırmasının ilk sonuçlarına göre: ABD'nin maceracılığından kaynaklı krizin had safhasında, insani bir hata faciaya dönüştü. Derinden pişmanım. Halkımıza, tüm hayatını kaybedenlerin ailelerine ve olaydan etkilenen diğer ülke halklarının başsağlığı diliyor ve onlardan özür diliyoruz.'

Bugün sabah saatlerinde İran Silahlı Kuvvetleri yayınladığı bildiride, insani ve kasıtlı olmayan hata sonucu Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının hedef alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağın düşmesine neden olan insani hatadan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, 'Bu affedilemez hataya sebep olanlar hakkında yasal soruşturma başlatılacak ve sonuçları aziz İran halkı ve hayatının kaybedenlerin yakınlarına iletilecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani yayınladığı deklarasyonda, olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesinden sonra saldırgan ABD rejiminin oluşturduğu tehdit ve korku ortamında ve bu rejimin ordusunun olası saldırılarına karşı savunma yapmak amacıyla İran Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde yüz hazırlıklar yaptığına işaret ederek, 'Maalesef insani hata ve yanlış atış, büyük bir faciaya neden oldu ve onlarca suçsuz insan kurban gitti' diye konuştu.

176 yolcu taşıyan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı geçtiğimiz 8 Ocak günü insani hata ve yanlış atış nedeniyle Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştü ve içinde bulunan tüm yolcularla mürettebat olay yerinde hayatını kaybetti.