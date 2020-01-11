İran, Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verilmemesi nedeniyle BM'yi protesto etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres' bir mektup yazan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht-ı Revançı, BM'nin bulunduğu ülke olan ABD'yi şiddetle protesto ederek, bu ülkenin yasal taahhütlerini yerine getirmediği ve BM binasının bulunmasının belirli ülkelere karşı siyasi bir araç olarak kullanmasından derin endişe duyduklarını kaydetti.

'BM'ye ev sahipliği yapan ülke, BM'nin bazı üye ülkelerin yetkililerine vize verilmemesi veya yasa dışı sınırlamalar getirmesi ile kaygıları ve yasal görüşlerine olumlu yanıt vermediği görüşmüştür' diyen İranlı yetkili, mektubunun devamında şu ifadeleri kullandı:

'Şimdiki koşullarda uluslararası yasaları ihlal etmenin düzeltilmesi için mevcut yasal yöntemlerin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, İran'ın BM'deki temsilcilerinin olağan performansını da etkileyen ABD'nin kendi taahhütlerini yerine getirmemeyi sürdürmesi halinde, BM'ye ev shaipi yapan ülke, BM ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yasal bir sorun oluşturduğu kanısındadır'. Sizi BM Anlaşması'nın 21. maddesi uyarınca BM mekanizmasını sorgulayacak biçime dönüşen bu sorunu çözmeye çağırıyoruz.'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak için geçtiğimiz Perşembe günü New York'a gitmesi bekleniyordu, ancak ABD maksimum baskı politikasının devamı olarak Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi.