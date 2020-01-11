Ukrayna uçağını düşürenler hakkında soruşturma başlatılacak

Cumhurbaşkanı Ruhani yayınladığı deklarasyonda, olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesinden sonra saldırgan ABD rejiminin oluşturduğu tehdit ve korku ortamında ve bu rejimin ordusunun olası saldırılarına karşı savunma yapmak amacıyla İran Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde yüz hazırlıklar yaptığına işaret ederek, 'Maalesef insani hata ve yanlış atış, büyük bir faciaya neden oldu ve onlarca suçsuz insan kurban gitti' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın deklarasyonunun devamında şu ifadelere yer verildi:

'İran İslam Cumhuriyeti bu facia dolu olaydan büyük üzüntü duyuyor ve ben İran İslam Cumhuriyeti adına acı verici bu olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına derinden başsağlığı diliyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarının hafifletilmesi ve onlardan özür dilenmesi için tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli işlemleri yapılması için talimat veriyorum. Ayrıca büyük üzüntü duyduğumu bir kez daha dile getirerek, İran hükümetinin İranlı olmayan ailelerin yakınları, hükümet ve halklarına başsağlığı dilediğini ifade etmek isterim. Dışişleri Bakanlığı, olayda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin tespit edilip ülkelerine geri gönderilmesi için yakınları ile tam konsolosluk iş birliği içinde olacak.

Ayrıca ülke hava savunma sisteminin zaaf noktalarını gidermek amacıyla bu tür faciaların bir kez daha yaşanmaması için gerekli iş ve işlemlerin yaypılması gerekmektedir.'

Öte ynadan İran Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, insani ve kasıtlı olmayan hata sonucu Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının hedef alındığını açıkladı.

176 yolcu taşıyan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı geçtiğimiz 8 Ocak günü insani hata ve yanlış atış nedeniyle Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştü ve içinde bulunan tüm yolcularla mürettebat hayatını kaybetti.