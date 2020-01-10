10 Oca 2020 22:19
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News Code: 83628706
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İran Uluslararası Tahti Serbest Güreş Turnuvasında şampiyon oldu

İran Uluslararası Tahti Serbest Güreş Turnuvasında şampiyon oldu

Tahran, IRNA- 40. Dönem Uluslararası Tahti Serbest Güreş Turnuvasında İrran yakımı birinci oldu.

Üç günden beri Kermanşah kentinde düzenlenen karşılaşmalarda İran takımı 245 puan ile birinci oldu.

Karşılaşmalarda Ermenistan ve Rusya 175 ve 25 puan ile ikinci ve üçüncü oldular.

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2012

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