İran Uluslararası Tahti Serbest Güreş Turnuvasında şampiyon oldu

Üç günden beri Kermanşah kentinde düzenlenen karşılaşmalarda İran takımı 245 puan ile birinci oldu.
Karşılaşmalarda Ermenistan ve Rusya 175 ve 25 puan ile ikinci ve üçüncü oldular.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- 40. Dönem Uluslararası Tahti Serbest Güreş Turnuvasında İrran yakımı birinci oldu.
Üç günden beri Kermanşah kentinde düzenlenen karşılaşmalarda İran takımı 245 puan ile birinci oldu.
Karşılaşmalarda Ermenistan ve Rusya 175 ve 25 puan ile ikinci ve üçüncü oldular.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
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