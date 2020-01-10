Havayolu firmaları yeniden İran üzerinden uçmaya başladı

Dehgan yaptığı açıklamada, uluslararası havayollarının İran hava sahasının kısa ve ekonomik olmasından dolayı tercih ettiklerini belirterek, son yıllarda İran hava sahasında iyi alt yapı faaliyetlerinin yapıldığını söyledi.

İran hava sahasının güvenli ve ekonomik olduğunu ifade eden Dehgan bu sahanın bölge uçuşları için en iyi saha olduğunu söyledi.

Dehgan, Ukrayna Havayollarına ait bir uçağın Çarşamba günü düşmesi sonrası ülke veya havayollarının İran üzerinden uçuşlarını iptal edip etmemeleri ile ilgili, ‘’ Havayolu şirketleri genelde bir olay sonrası değerlendirmede bulunurlar ve belki ilk saatlerde bazı uçuşlar iptal edilmiştir fakat şartların normale dönmesi ile uçuşlarda yeniden başlar. Bazı havayolu şirketleri de İran hava sahasından uçuşlarını geçici olarak durdurmuşlardı fakat bunlarda uçuşlarına başlamışlardır. ‘’ dedi.

Ukrayna Havayollarına ait BOEİNG 737 uçak Çarşamba günü Tahran İmam Humeyni havaalanından havalandıktan 6 dakika sonra düştü.

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2012