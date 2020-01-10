General Hatemi: Amerika devlet terörü uygulamakta

Japonya Savunma Bakanı Tano Konu ile telefon görüşmesi yapan General Hatemi, İran’ın Fars Körfezi ve Umman Denizine en uzun sahil şeridine sahip olduğunu belirterek, İran’ın her zaman bölge sularının güvenliğinin teminine yardım ettiğini ve bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yardım etmek isteyen herkesin Amerika’ya bölge istikrarı için bölgeyi terk etmesini söylemesi gerektiğini belirtti.

General Hatemi Amerika’nın terörist eyleminin tüm bağımsız ülkeler tarafından mahkum edilmesi gerektiğini söyledi.

Kono da ülkesinin bölgedeki gerginliklerin azaltılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

General Hatemi, Venezuela Savunma Bakanı Padino Lopez ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Lopez görüşmede General Süleymani’nin Amerika tarafında şehit edilmesi ile dünyada milyonlarca Süleymani oluştuğunu ve ülkesinin İstikbarla mücadelede İran’ın yanında yer aldığını söyledi.

General Süleymani’nin cesaretli ve hür bir insan olduğunu ifade eden Lopez, kendisinin dünyada milyonlarca insanın kalplerinde yaşadığını söyledi.

Lopez, mevcut hassas tarihi dönemde iki ülkenin emperyalizmle mücadelede tüm imkanları ile bir birinin yanında olması gerektiğini belirterek, ülkesinin General Süleymani aleyhine uygulanan terörü şiddetle mahkum ettiğini söyledi.

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2012