Ruhani: Bölgenin istikrar ve güvenliği İran için çok önemlidir

Katar Emiri, Şeyh Tamim Bin Hamd Bin Halife Al-i Sani ile bir telefon görüşmesi yapan Ruhani, General Süleymani’nin şehit edilmesinin Amerika tarafından yapılan büyük bir cinayet olduğunu ve bu cinayetin tüm dünya ülkeleri özellikle komşular tarafından mahkum edilmesini istedi.

General Süleymani’nin Irak topaklarında şehit edilmesinin Irak egemenliği ve İran milleti aleyhinde büyük ihanet olduğunu ifade eden Ruhani, Irak meclisinin Amerikan güçlerinin o ülkeyi terk etmeleri yönündeki kararının çok değerli olduğunu söyledi.

Ruhani, İran’ın Amerika’ya verdiği askeri yanıta değinerek, Amerika’nın bu yanıta cevap vermesi durumunda daha büyük ve tehlikeli bir cevap alacağını belirterek Amerika’nın başka bir hata yapmamasını temenni etti.

İran’ın geçmişten olduğu gibi Katar devleti ve milleti yanında olacağını ifade eden Ruhani iki ülke ilişkilerinin gelişmesini temenni etti.

Katar Emiri de İran’ın ülkesine uygulanan ambargolarla ilgili İran’ın tutumunu unutmayacağını belirterek, İran aleyhine her hangi bir gerginliğe karşı oldukları söyledi.

Katar iki ülkenin kapasitelerine değinerek, tüm kapasitelerden ilişkilerin gelişmesi yönünde yararlanılması gerektiğini söyledi.

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2012