Ruhani: İran’ın iradesi bölgede istikrarsızlık ve gerginliği artmaması yönündedir

Ruhani, dün gece Güney Afrika Cumhurbaşkanı Siril Ramafosa ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu belirtti.

General Kasımi’nin Amerika tarafından şehit edilmesine değinen Ruhani, ülkelerin bu hususta tutum sergilemesinin çok önemli olduğunu belirterek, Amerikalıların dünyanın onların cinayetler işlemesini kabul etmediğini algılamaları gerektiğini söyledi.

Bu cinayet karşısında İran halkının birlik olduğunu ifade ede Ruhani, General Süleymani’nin son yıllarda terörizm özellikle IŞİD ile mücadele ettiğini söyledi.

İran ve Güney Afrika arasındaki dostane ilişkilere değinen Ruhani, İran halkın o ülkeye karşı bakışının olumlu olduğunu söyledi.

İki ülke ekonomik komisyon toplantısına değinen Ruhani, iki ülke dışişleri bakanlarının işbirliği anlaşmalarının uygulanması için çaba harcamalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Ramafosa da Şehit Süleymani’nin halk tarafından çok sevildiğini belirterek, bu terörist eylemi şiddetle mahkum ettiklerini söyledi.

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2012