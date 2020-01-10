Uluslararası standartlar ve ICAO kuralları çerçevesinde Ukrayna uçağı ile ilgili araştırma yapılmaktadır

Musevi yaptığı açıklamada, batılı kaynaklar tarafından bu konuda ortaya atılan iddialarla ilgili, kurallar çerçevesinde bu hususta incelemenin başladığını ve uçağın sahibi ülke ola Ukrayna ve uçağın yapımcısı BOEİNG’den araştırmaya katılmaları için davet edilmiştir.

İran’ın kazada vatandaşlarının hayatını kaybeden ülke uzmanlarının incelemelere katılmalarından memnuniyet duyacağını ifade eden Musevi, bu konu ile ilgili bilgi sahibi olan Kanada Başbakanı veya diğer devletlerden bilgilerini kurulan komisyon ile paylaşmalarını istedi.

İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Rabii de bu konu ile ilgili yağtığı açıklamada, olayın şeffaf ve hızlı şekilde ve çeşitli ülkelerin uzmanları tarafından tüm teknik konularının incelenmesi ile aydınlanıp kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Rabii, uçağın yapımcısı BOEİNG’in temsilcisinin de komiteye katılmasını isteyerek, vatandaşlarını olayda kaybeden ülkelerin de inceleme sürecine katılmalarından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Rabii, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin direktifleri ile teknik ve uzmanlık incelemelerinin sürekli ve hızlı şekilde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtti.

Olayla ilgili Pentagon’dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin uçağın iki füze ile düşürülmesi iddiasının medyada yer aldığını ifade eden Rabii, gelecekte bu iddianın yala olduğunu ispatlanacağında kimsenin bunu üstlenmeyeceğini söyledi.

Rabii, Amerikan yönetimine bir psikolojik operasyon yerine komitelerin faaliyetlerinin sonucunu dikkate almasını tavsiye etti.

Ukrayna havayollarına ait BOEİNG 737 uçağı Çarşamba sabahı Tahran havaalanından kalktıktan kısa süre sonra belirlenmeyen sebepten dolayı düştü.

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2012