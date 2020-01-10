Zarif: Amerika, IŞİD’i taklit ederek İran’ın kültürel mirasını tehdit etmekte

Amerika’nın Zarif’e BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen toplantıya katılmak için vize vermemesi sonrası kendisinin konuşma metni İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi tarafından okundu.

Zarif konnuşmasında, Amerika’nın tek taraflı politikalarının tahrip edici sonuçlarına işaretle bunun uluslararası kurallar üzerindeki olumsuz sonuçlarına değinerek, Amerika’nın yeni yönetimi dönemine tüm uluslararası kurallara karşı İran ve diğer ülke halklarına saldırıların arttığını söyledi.

İran’ın Irak’ta bulunan üssüne 8 Ocak’ta düzenlenen füze saldırısına değinen Zarif, General Süleymani aleyhine düzenlenen korkakça saldırının bu üs üzerinde yapıldığını ve İran saldırısının bir terörist eyleme yanıt ve meşru savunma hakkı olduğunu söyledi.

Amerika’nın uluslararası anlaşmalardan çekildiğine ve o ülkenin 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararını uygulayanları cezalandırmaya çalıştığına değinen Zarif, bu olayın BM Güvenlik Konseyine açık ve eşi görülmemiş ihanet olduğunu söyledi.

Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik terörizmine değinen Zarif, Amerika’nın İran halkının özellikle ilaca ulaşmasında ciddi kısıtlamalar yarattığını ve esasında hiçbir ülkenin özellikle o ülkenin Avrupalı müttefiklerinin bu tahrip edici uygulamalardan korumada olmadıklarını söyledi.

Zarif, çoğulculuğun güçlendirilmesi için tek yönlü politikalar uygulayanların teşvik edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Zarif, İran’ı çoğulculuğa bağlılığını bir kez aha yineleyerek, bölge barış ve istikrarı için İran tarafından önerilen Hürmüz Barış Planının bu yönde olduğunu söyledi.

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2012