Rabii: ICAO kuralları çerçevesinde düşen Ukrayna u.çağı ile ilgili komite oluşturulmuştur

Rabii yaptığı açıklamada, olayın şeffaf ve hızlı şekilde ve çeşitli ülkelerin uzmanları tarafından tüm teknik konularının incelenmesi ile aydınlanıp kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Rabii, uçağın yapımcısı BOEİNG’in temsilcisinin de komiteye katılmasını isteyerek, vatandaşlarını olayda kaybeden ülkelerin de inceleme sürecine katılmalarından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Rabii, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin direktifleri ile teknik ve uzmanlık incelemelerinin sürekli ve hızlı şekilde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtti.

Olayla ilgili Pentagon’dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin uçağın iki füze ile düşürülmesi iddiasının medyada yer aldığını ifade eden Rabii, gelecekte bu iddianın yala olduğunu ispatlanacağında kimsenin bunu üstlenmeyeceğini söyledi.

Rabii, Amerikan yönetimine bir psikolojik operasyon yerine komitelerin faaliyetlerinin sonucunu dikkate almasını tavsiye etti.

Ukrayna havayollarına ait BOEİNG 737 uçağı Çarşamba sabahı Tahran havaalanından kalktıktan kısa süre sonra belirlenmeyen sebepten dolayı düştü.

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2012