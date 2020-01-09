Ruhani: Başına buyruk Amerika yönetimini kanunlara bağlı kılmalıyız

Taraflar görüşmede iki milletin dostluğunun derin ve köklü olduğunu belirterek iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için kapasitelerden daha çok yararlanılması gerektiğini söyledi.

Amerika’nın son terörist eylemlerine değinen Ruhani bunun bölge güvenliği için ciddi tehdit olduğunu belirtti.

Ruhani, General Süleymani’nin şehit edilmesinin kendisinin terörizmle mücadele ve bölge güvenliği yönündeki başarısından Amerika’nın kızgınlığından kaynaklandığını ifade eden Ruhani, ‘’Bölge milletleri Amerika’nın yaptıklarına çok kızgındır ve hepimiz Amerika’yı kanunlara bağlı olmasını sağlamalıyız. ‘’ dedi.

AB’nin bölge konularında bağımsız tutum sergilemesini isteyen Ruhani, bölgede herkesin kanunlara saygı duyması ve bu cinayetlerin tekrarlanmasına engel olması ile güvenliğin sağlanmasının mümkün olacağı söyledi.

AB’in dünya konularına ağır sorumluluğu olduğunu ifade eden Ruhani, AB’nin Amerika’nın yanlış politikalarından bağımsız olarak ve doğru tutumla, bölge ve dünyada barış ve istikrarın saplanması için çalışması gerektiğini ve bu şartlarda Tahran’ın da AB’nin yanında olacağını söyledi.

Bölge ülke meselelerinin bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini ifade eden Ruhani, Irak Parlamentosunun ABD güçlerinin ülkeden çıkması yönündeki kararının Amerika’nın terörist eylemlerine verilmiş yerinde bir tepki olduğunu söyledi.

Conte de ülkesinin General Süleymani’nin şehit edilmesinden dolayı İran millerinin üzüntü ve kızgınlığını anladığını belirterek, herkesin bölgedeki gerginliğin azaltılması için çaba harcamasını istedi.

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2012