Zarif, Kanada, Danimarka ve Katar Dışişleri Bakanları ile görüştü

Zarif ve Kanada Dışişleri Bakanı Frasua Filip Schampani, dün Tahran’da havalandıktan sonra düşen Ukrayna havayollarına ait uçakla ilgili ve diğer bazı konular hakkında görüştü.

Zaif, Danimarka Dışişleri Bakanı Jepe Koofod ile en son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Zarif ve Katar Dışişleri Bakanı Mohammad Bin Abdülrahman Al-i Sani en son bölgesel gelişmeler ve iki ülkeyle alakalı konular hakkında görüşmelerde bulundular.

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2012