İran, Ortadoğu gerginliğin azaltılması için BM’nin daha faal rol almasını istedi

Tahti Revançi görüşmede İran’ın bölge ülkeleri ile gerginliklerin azaltılması için işbirliğine hazır olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Zarif’e Amerika tarafından BM Güvenlik Konseyine katılmak için vize verilmemesi hususunu gündeme getirdi ve BM’de bu konuya müdahil olmasını istedi.

General Süleymani’nin bölgede terörizmle mücadeledeki ve IŞİD’in yenilgisindeki rolüne değinen Tahti Revançi, kendisinin İran ve bölgede eşsiz bir kahraman olduğunu ve şehit edilmesinin Amerika’nın muhasebe hatası olduğunu söyledi.

İran’ın bu husustaki güçlü yanıtına değinen Tahti Revançi, İran’ın halkı ve toprağını savunmadaki azmine vurgu yaparak savaş istemediğini belirtti.

Guterrs de İran’ın savaş istemediği belirtmesine teşekkür ederek, Tahti Revançi’nin her iki isteği doğrultusunda çaba harcayacağını söyledi.

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2012