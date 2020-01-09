9 Oca 2020 21:11
Journalist ID: 1942
News Code: 83627984
0 Persons

İran, Ortadoğu gerginliğin azaltılması için BM’nin daha faal rol almasını istedi

İran, Ortadoğu gerginliğin azaltılması için BM’nin daha faal rol almasını istedi

New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede Ortadoğu bölgesindeki gerginliklerin azaltılması için BM’nin daha faal olmasını istedi.

Tahti Revançi görüşmede İran’ın bölge ülkeleri ile gerginliklerin azaltılması için işbirliğine hazır olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Zarif’e Amerika tarafından BM Güvenlik Konseyine katılmak için vize verilmemesi hususunu gündeme getirdi ve BM’de bu konuya müdahil olmasını istedi.

General Süleymani’nin bölgede terörizmle mücadeledeki ve IŞİD’in yenilgisindeki rolüne değinen Tahti Revançi, kendisinin İran ve bölgede eşsiz bir kahraman olduğunu ve şehit edilmesinin Amerika’nın muhasebe hatası olduğunu söyledi.

İran’ın bu husustaki güçlü yanıtına değinen Tahti Revançi, İran’ın halkı ve toprağını savunmadaki azmine vurgu yaparak savaş istemediğini belirtti.

Guterrs de İran’ın savaş istemediği belirtmesine teşekkür ederek, Tahti Revançi’nin her iki isteği doğrultusunda çaba harcayacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 2 =