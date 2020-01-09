Ruhani, İngiltere Başbakanına hitaben: General Süleymani’nin çabaları olmasaydı istikrar ve huzurunuz olmazdı

Ruhani bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesinde İran’ın Irak’ta bulunan üslerine füze saldırısının BM kurallarına uygun ve meşru savunma hakkı olduğunu belirterek, Amerika’nın başka hata yapması durumunda daha tehlikeli yanıt alacağını söyledi.

Şehit Süleymani’nin bölge halkının dostu ve terörizmle mücadele kahramanı olduğunu ifade eden Ruhani, Amerika’nın bölgedeki terörist eylemlerinin bölgeyi ciddi tehdit ettiğini belirtti.

Ruhani, mevcut istikrarsızlıkların kökeninin Amerika’nın yasa dışı şekilde nükleer anlaşmadan çekilmesi ve uygulamaları olduğunu ifade ederek, Amerika’nın bu yaptığının tüm uluslararası kurallara karşı yapıldığını ve iki seneden beri Amerika’nın İran’da ilaç ve gıdayı da ambargoya tabi tuttuğunu belirtti.

Avrupa’nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi durumunda İran’ın da taahhütlerine döneceğini ifade eden Ruhani, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile işbirliği taahhüdüne bağlı olduğunu ve ajansın geçmişte olduğu gibi İran nükleer faaliyetlerini denetleyeceğini söyledi.

Johnson da telefon görüşmesinde İran’da son bir haftadaki olaylarla ilgili başsağlığı dileğinde bulunarak, bölgedeki istikrarsızlık konusunda kaygılarını belirtti ve tüm tarafların sakin olmasını istedi.

Johnson, Tahran-Londra ilişkilerinin iyileşmesine vurgu yaparak, nükleer anlaşmanın korunmasının uluslararası güvenliğin temininde önemli olduğunu ve herkesten bu önemli anlaşmanın korunması için çaba sarf etmesini istedi.

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2012