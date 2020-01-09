Ruhani, Avrupa’nın Washington’dan bağımsız politika izlemesini istedi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Iran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.

İran’ın AB ile yakın işbirliğine hazır olduğunu ifade eden Ruhani, taraflar arasında işbirliği fırsatının yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ruhani son olaylara değinerek, ‘’Şehit Süleymani’nin şehit edilmesi sonrası Kaşmir’den Irak ve Lübnan’a kadar yapılan gösteriler şehidin bölgedeki istikrar ve güvenliğinin sağlanmasındaki önemli rolü ve halklar tarafından ne kadar sevildiğini göstermektedir. ‘’ dedi.

Ruhani, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları arttırarak hatta gıda ve ilaçlara ambargo uygulamaya başladığını ve ekonomik terörizm uyguladığını belirterek, Amerika’nın İran’ın büyük komutanını şehit ederek tüm uluslararası kuralları ayaklar altına aldığını ve Avrupa’nın bu terörist eyleme karşı tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Ruhani, İran ve Avrupa’nın bölgenin istikrarı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planını ( KOEP ) güçlenmesi peşinde olduklarını ifade ede Ruhani, Çin, Rusya ve Avrupa’nın KOEP’in koruması için önemli rollerini ifa etmelerinin ve İran menfaatlerinin temin edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

İran’ı KOEP çerçevesinde attığı 5 adımın KOEP’e denge getirmek için olduğunu ifade eden Ruhani, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile işbirliğine devam edeceğini söyledi.

Michel, KOEP’in 10 sene müzakerenin sonucu olduğunu ifade ederek, AB’nin bu anlaşmanın korunması için tüm çabasını harcayacağını söyledi.

AB’nin son günlere ABD Başkanından bölgede gerginliği tırmandırmamasını istediğini ifade eden Michel, ‘’Biz bölgedeki gerginliklerden kaygılıyız ve tüm tarafları sakin olmaya davet ediyoruz. ‘’ dedi.

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2012