Kurtulmuş: General Süleymani’nin terörü provokatif bir eylemdir

CNN Türk televizyonundaki canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak'ta şehit edilmesinin başlı başına gerilimi tırmandıracak provokatif bir eylem olduğunu söyledi.

Bütün ülkelerin tansiyonu düşürecek şekilde hareket etmesi ve sorunları müzakereyle karşılıklı çözebilme becerisini ortaya koyması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu suikastın yapılmış olması aslında bölgedeki Şii-Sünni fay hatlarını tetikleyebilme potansiyeline sahip bir bir provokasyondur. Bütün bunların hepsine karşı çok dikkatli olmak lazım. Türkiye burada çok doğru bir yerde ve doğru bir pozisyonda duruyor. İlk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ilgili tarafları arayarak burada tansiyonu düşürecek bir pozisyon alıyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ile ilgili açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "NATO'nun hem Avrupalı müttefiklerinin hem de özellikle NATO içerisinde Avrupa ve Amerika ayrımının ne kadar keskinleşmiş olduğunu biliyoruz. Son NATO zirvesi öncesinde Macron'un dile getirdiği 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' sözü tesadüfen dile getirilmiş bir söz değildir, bilinçli olarak tercih edilmiş kelimelerle oluşturulmuş bir ifadedir. Şunu söylemek istiyorlar 'NATO yeniden fonksiyonlarını belirlemek zorunda, o eski soğuk savaşın NATO'su artık bir hiçbir fonksiyon icra etmiyor.' NATO kendisine üye ülkelerin haklarını hukukunu koruyabilecek pozisyonda değil, yeniden bir konumlandırma yapması gerekir."

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2012