9 Oca 2020 14:11
Journalist ID: 1942
News Code: 83627607
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İran’ın çiçek kenti Mehellat

İran’ın çiçek kenti Mehellat

Arak, IRNA- Mehellat kenti çiçekçilik bakımından İran’ın en önemli kentidir. Kentteki seralarda 350 farklı çeşit çiçek ve fide yetiştirilmektedir.

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