Tahti Revançi: Amerikan üssüne füze saldırısı meşru savunma hakkımızdı

Tahti Revançi mektubu dün BM Genel Sekreteri Antonio Guetteres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanına gönderdi.

Tahti Revançi, daha önce ve İran saldırısı öncesi de yazdığı mektupta General Kasımi’nin intikamının alınmasının da kendini savunma hakkı olduğunu bildirmişti.

Tahti Revannçi, ayrıca Guetteres ile yaptığı görüşmede İran’ın bölge ülkeleri ile gergiliğin azaltılması için hazır olduğunu belirtti.

Tahti Revançi, İran’ın terörizmle mücadele ve IŞİD’in yenilgisine işaretle General Süleymani’nin İran ve bölgede eşsiz bir kahraman olduğunu ve Tahran’da düzenlenen cenaze törenine 5 milyon kişinin katılmasının Amerika’nın hesap hatası gösterdiğini söyledi.

Tahti Revançi, Dışişleri Bakanı Zarif’e ABD tarafından vize verilmemesi ve İranlı diplomatlara New York’ta yasa dışı sınırlamaları eleştirerek, bunun BM ve Amerika arasındaki anlaşmanın çiğnenmesi olduğunu ve Genel Sekreter bu hususta daha faal önlemler alması gerektiğinin beklendiğini söyledi.

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2012