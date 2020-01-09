İngiltere, Trump’ın KOEP’ten ayrılma isteğini reddetti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, IRNA’nın sorusuna karşın yaptığı açıklamada, ‘’Biz son zamanlarda İran’ın taahhütlerini azaltması yönündeki açıklamalarından kaygılıyız fakat buna rağmen KOEP’i ortak güvenliğimiz ve İran’ın nükleer silah elde etmesi önündeki bir engel olarak görüyoruz. ‘’ dedi.

Açıklamada, ‘’Bize göre bunlar KOEP’in korunması ve diplomatik yollar ile sağlanabilir. ‘’ ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı olduğu sürece İran’ı nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğini bildirerek, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan KOEP’ten ayrılma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

Karşı taraf şu ana kadar taahhütlerinin yerine getirmesi yönünde bir adım atmadığından İran şu ana kadar 5 adımda taahhütlerini azalttığını ilan etmiştir.

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2012