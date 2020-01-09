Tahti Revançi: Amerikan yönetimi görüşme istememekte

Tahti Revançi, IRNA’ya yaptığı açıklamada Amerikan yönetiminin Dışişleri Bakanı Zarif’in New York ziyaretini önlediğini ve General Süleymani’yi şehit ettiğini hatırlatarak, bu şartlarda Amerika Cumhurbaşkanının anlaşmaya varmak ve ortak noktalarda işbirliği için görüşmeye hazır olduğunu belirmesi yönündeki soruya karşın, ‘’ Amerika nükleer anlaşmadan çekilere, İran aleyhine bir çok ambargo uyguladı ve bu bizim açımızdan ekonomik terörizmdir ve bu uluslararası kanunlar ve kurallara aykırıdır. ‘’ dedi.

Amerikan yönetiminin General Süleymani’yi şehit etmesini hatırlatan Tahti Revançi, iddialar ve eylemlerin yan yana konulduğunda iddiaların kabul edilemez olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Süleymani, Amerika’nın İran halkı aleyhindeki düşmanlığa devam etmesi zamana kadar işbirliği iddiasının anlaşılır olmayacağını ifade eden Tahti Revançi, İran halkının bu sözlere kanmayacağını söyledi.

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2012