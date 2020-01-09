Himmeti: Döviz piyasası siyasi şokları atlatmaya devam etmekte

İnstagram hesabından açıklamada bulunan Himmeti, ‘’Son günlerde Amerika’nın acımasızlığı kendini daha fazla göstermiştir fakat aynı anda İran halkının direnişi ve cesareti Amerika’nın azami baskısını hezimete uğrattığını gösterdi. ‘’ dedi.

Amerika’nın ambargoları arttırma iddiasının içi boş bir davul olduğunu ifade ede Himmeti, bu iddiaya ABD’nin de inanmadığını söyledi.

Himmeti, Merkez Bankasının direniş ekonominin ön cephesinde yer aldığını ve hükümet ile diğer kurumların yardımı ile uygun yönetimle Azami Baskı politikasının hezimete uğrattığını söyledi.

Merkez Bankasının daha güçlü ve gerekli tedbirlerle piyasaları istikrarsızlaştırma çabaları karşısında duracağını ifade eden Himmeti, piyasalar yönetiminin başarılı olduğunu ve güçlü şekilde devam edeceğini söyledi.

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2012