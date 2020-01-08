İslam İnkılabı Rehberi Kerman ve Tahran’da hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi

Ayetullah Hamenei yayınladığı mesajda dün Kerman’da şehit Kasım Süleylemani’nin cenaze töreninde ve bugün Tahran’da Ukrayna uçağının düşmesinde hayatı kaybetmelerinden dolayı başsağlığı ve ailelerine sabır diledi.

Dün Kerman kentinde General Süleymani’nin cenaze töreninde 50’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Bugün Tahran’da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 bir uçağının düşmesi sonucunda 147 İran, 32 yabancı ve 9 mürettebat hayatı kaybetti.

Diğer tarafta İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, Kerman’daki izdaham sonucu ve Ukrayna uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Perşembe günü genel yas ilan edildiğini bildirdi.

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2012