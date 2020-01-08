Suriye: İran, Amerika tecavüzleri karşısında kendini savunma hakkına sahiptir

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığında Yetkili bir kaynak SANA’ya yaptığı açıklamada; Suriye’nin, maruz kaldığı koşullar karşısında kardeş İran halkı ile tam dayanışmasının bir kez daha altını çizdi.

Yetkili kaynak İran’ın ABD tehditleri ve saldırılarına karşı kendisini savunmada meşru hakkını ifade ederken, bu hakkında Suriye’nin İran ile dayanışmasını belirtti.

Despot ve pervasız politikasının yol açacağı tüm durumların sorumluluğunun ABD’ye düştüğünü ifade eden yetkili kaynak; ABD’nin bu despot ve pervasız politikasının devlet politikasından ziyade çete fiilleri olduğunu kaydetti.

Yetkili kaynak, hür ve bağımsız devletlerin kendilerine karşı yapılan saldırılara karşılık vermelerinin doğal ve meşru hakları olduğunun bir kez daha altını çizdi.

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2012