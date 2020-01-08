8 Oca 2020 19:27
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Zarif: Irak’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına çok değer veriyoruz

Zarif: Irak’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına çok değer veriyoruz

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın Amerika üslerine saldırısının Irak hükümetinin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek, Irak’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına çok değer verdiklerini belirtti.

Irak Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladıktan sonra bir açıklama yapan Zarif, bu sabah Amerikan üstüne yapılan füze saldırısının şehit Süleymani ve şehir Ebu Mehdi EL Mühendis’e yapılan saldırı üssü olduğunu belirtti.

Saldırının Irak hükümetinin bilgisi ile olduğunu ifade ede Zarif, Irak hükümetinin de bildirdiği gibi saldırı ile ilgili bilginin Irak silahlı kuvvetleri ile paylaşıldığını söyledi.

Zarif, bugünkü saldırının şehit Süleymani’nin askeri boyutta intikamı olduğunu belirterek, şehit Süleymani’nin gerçek intikamı Amerika’ın bölgedeki varlığının sonlanması ile alınacağını söyledi.

Zarif ayrıca Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızlarının Amerikan üstlerine düzenlediği füze saldırılarını desteklediğini belirterek, İran’ın uygun tepkiyi verdiğini fakat esas uygulamanın Amerika’nın bölgeyi terk etmesi olacağını söyledi.

Zarif, Amerika’ya istişare verenlerin bu istişarelerinin hatalı ve yanlış olduğunun görüldüğünü ve Amerika’nın bu stratejik hatanın önüne geçmesi gerektiğini söyledi.

Zarif, İran’ın füze saldırısının meşru hakları çerçevesinde olduğunu ve operasyon sonrası o ülkenin İran’daki menfaatlerini koruyan İsviçre Büyükelçiliği vasıtası ile gereken mesajın verildiğini söyledi.

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