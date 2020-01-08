İran intikam almasaydı, ABD daha da küstah olurdu

İRNA muhabirine röportaj veren İngiltere'nin eski Şam Büyükelçisi, 'ABD'nin İran'ın üst düzey askeri komutanını terör ederek, cinayet işlmesi büyük bir yanlıştır ve bu terör, sadece tdurumu kötüleştirir' dedi.

General Kasım Süleymani'nin terör edilmesi ile İran'a intikam almaktan başka bir seçenek kalmadığına işaret eden İngiliz eski diplomat, 'İran tarafından başka bir seçeneğin devreye girmesi durumunda, ABD daha da küstah olurdu' diye konuştu.

Tansiyonun düşmesini isteyen ülkelerin çok uzak ve ikiyüzlü olduğunu kaydeden Ford, 'Onlar ABD'nin kendi eylemlerinin sonuçlarına katılmadan, dümya üzerindeki egemenliğini devam etmesini istiyor. General Süleymani'nin teröründen sonra ABD medyasından her zamandan daha fazla yalan haber yayarak, İran Kudüs Gücü Komutanı'nı terörist olarak lanse etmeye çalışıyorlar' değerlendirmesinde bulundu.

IŞİD'in hezimete uğramasının İran'a ve General Süleymani'ye borçlu olduklarını dile getiren Ford, 'ABD terör devletidir. Trump İran kültürel mirasını hedef alacaklarını ifade ederek, IŞİD gibi olmuştur' diye ekledi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Süleymani’nin Amerikan güçleri tarafından gerçekleşen terörüne karşın bu sabah olarca füze ile Ayn El Esad üssünün hedef alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları bildirisinde her hangi yeni tecavüzün daha sert ve şiddetli yanıtla karşılaşacağı belirtilerek, Amerika’nın terörist ordusuna üs tahsis eden ülkelere İran aleyhine her hangi bir şekilde kullanılan toprakların hedef alınacağı ifade edildi.

Açıklamada bu cinayetlerde Siyonist rejimin Amerika’dan ayırt edilmediği belirtilerek, Amerikan halkına daha fazla hasarı önlemek için bölgede artan nefretten dolayı o ülke askerlerinin daha fazla tehlike ile karşı karşıya kalmamak için bölgedeki askerlerin geri çağırılması tavsiye edilmiştir.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii de Devrim Muhafızlarının Amerika’nın Irak’taki üstlerine düzenledikleri başarılı füze saldırısını desteklediklerini ve takdir ettiklerini belirterek, ‘’Biz savaş istemiyoruz fakat her hangi bir tecavüze yanıtımız daha sert ve şiddetli olacaktır. ‘’ dedi.

Rabii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızlarının başarılı operasyonuna teşekkür ederek, ‘’Saldırının yapıldığı yere meşru yanıt verildi, biz savaş istemiyoruz fakat her hangi bir tecavüze yanıtımız daha sert ve şiddetli olacaktır. ‘’ diye belirtti.