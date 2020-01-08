İran'dan yılın ilk sekiz ayında 7.8 milyon ton çelik ürünleri ihracatı gerçekleşti

Ülkenin demir çelik üretim kapasitesi, 36 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca çelik zinciri ihracatının yılsonuna kadar 10 milyon tona ulaşması bekleniyor.

İran demir çelik üretiminde dünya sıralamasının onuncu konumunda yer almakta ve 2025 planlamalarına göre dünyanın en iyi yedi demir çelik üreticisinden biri olmayı hedefliyor.

Dünya Çelik Derneği 2019 yılının ilk 11 ayında İran'ın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çelik üretiminde %5.3 artış yakaladığını, bu oranın küresel bazda ise %2.7 olduğunu açıkladı.

Dünya Çelik Derneği'nin açıklamasına göre, İran'ın çelik üretim büyüme oranı hala dünya ortalama oranının iki katıdır.

Dünya Çelik Derneği'nin raporuna göre 2019 yılının ilk 11 ayında İran çelik üretiminde 23 milyon 648 bin ton miktarını yakaladı. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5.3 artış elde ettiğini göstermektedir.