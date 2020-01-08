ABD bölgesel ve küresel hedeflerine ulaşmakta yenilgiye uğramıştır

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, 'Amerikalılar İran içinde ayrıltırma yaratmak, bölge düzeyinde korku rüzgarı oluşturmak, Irak halkı ve hükümeti ile İran halkı arasını bozmak, bölgesel gelişmelere etki bırakmak ve bölgeyi tamamen teröristler için serbest bir ortama dönüştürmek hedeflerine ulaşmak istiyordu ve iyi ki bütün bu hedeflerinde başarısız kaldı' diye knouştu.

General Süleymani'nin cenaze törenine ve bunun dünya çağındaki yankılarına işaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Tarihin en uzun cenaze töreni bu büyük general ve cephe arkadaşları için düzenlendi. Amerikalılar bu cinayetleri ile büyük ve tarihi bir hata yaptı. İran da onların bu cinayetine karşılık vererek ABD'nin Irak'taki askeri üslerine saldırı düzenledi. ABD böylece çok kesin ve sert yanıtlar almıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin bu ülkeden çıkarılmasına ilişkin aldığı karara dikkati çeken Ruhani, 'Bu karar, ABD'nin bu cinayetine karşı başka bir yanıt olarak görülmelidir. Irak Parlamentosu bu cesur kararla ABD'nin Irak'tan ve gelecekte bölgeden kesin olarak çıkarılması için zemin hazırladı' diye ekledi.