Petrol fiyatlarının artması İran'ın çıkarınadır

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Petrol Bakanı Bijen Zengene, '

İran'ın ABD'nin Irak'ta konuşu bulunduğu Aynül-Esed askeri üssüne saldırısının verilen talimatlar doğrultusunda yapıldığına dikkati çeken Zengene, 'Umarız İran halkının saygınlığını devam eder' dedi.

Petrol fiyatlarının istikrarsızlık sonucu artığını ve istikrarın gelmesi durumunda fiyatlarda da istikrar sağlanacağının altını çizen Zengene, 'Psikolojik açıdan halihazırda petrol fiyatlar yükseliş göstermekte ve fiyatların biraz artış kaytdetmesi İran'ın çıkarınadır' ifadesini kullandı.

İran'ın ABD'nin bölgede siyasi, ekonomik ve toplumsal sistemlerde kriz ve sıkıntı yaratmaktan vazgeçmesini arzu ettiklerini dile getiren Zengene, 'Biz ABD'nin bu bölge halklarının sükunet içerisinde yaşamalarını istiyoruz, çünkü bu konu dünya genlinde herkesin yararınadır' açıklamasını yaptı.

Bütün dünya ülkelerinin General Süleymani'nin terör edilmesi olayını kınadığını kaydeden Zengene, 'Hiöbir özgür insan, bu tür cinayeti onaylayamaz. Bu insanlığa karşı bir suç ve teröristlerin lehine yapılmış bir eylemdi ve General Süleymani, terörle mücadelenin simgesiydi. İran uluslararası kurum ve kuruluşlardan daha fazlasını bekliyordu, ama her zaman olduğu gibi yine zalimin tarafında yer aldılar' diye ekledi.