Kalın: İran-ABD arasındaki gerilimi kontrol altına almaya çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

İran-ABD geriliminin Kabine'nin önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu belirten İbrahim Kalın, “Süreci yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ilk saatlerden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği başlattılar. Bu gerilimin bölgenin tamamını etkilemesi kaçınılmaz görünüyor. Bütün taraflara itidal tavsiyesinde bulunduk. Bölgemiz savaşlardan, çatışmalardan, dış müdahalelerden, vekalet savaşlarından yoruldu. ABD ve İran taraflarının pozisyonlarının giderek keskinleştiğini görüyoruz” diye konuştu.

Kalın şu ifadelere yer verdi: 'Bizim baştan beri koyduğumuz ilke, bölgeye bu tür müdahaleler nereden gelirse gelsin yıkıcı sonuçları olduğunu görüyoruz. Bu zaten kırıcı olan süreçlerin yıkıcı olmaması için çağrımızı yineliyoruz. Bu yangını daha fazla derinleştirebilecek adımlardan umarım herkes kaçınır.'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da birkaç gün önce Kanal D, CNN Türk ortak yayınındaki "Cumhurbaşkanı İle Özel" programında, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD-İran gerginliğinin çeşitli vukuatlar üzerinden hep dönemsel olarak tırmandığına işaret eden Erdoğan, "Bu gerginliğin kontrol altında tutulması, azaltılması ve bunun yanında diplomasi usulüyle geride bırakılması için bugüne kadar biz Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, hala da gösteriyoruz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili olarak gerek Batı ülkeleriyle yaptığımız görüşmeler var. İtidalli ve serin kanlı hareket edilmesi yönündeki telkinlerimizi her vesileyle dile getirdik ve buna da mecburuz. Çünkü işin bir yanında da biz varız. Bu konuda benzer endişeleri paylaştığımız ülkelerle yakın eşgüdüm içerisinde hareket etmemizin gerekliliği üzerinde durduk, duruyoruz. Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen ABD-İran gerginliğinin arzu edilen çözüme kavuşturulması şu an için mümkün olamadı. Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar."

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.