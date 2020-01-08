General Süleymani'nin şehit edilmesi, uluslararası hukuk ilkelerinin açıkça ihlalidir

İran halkının bu olaydan dolayı öfkeli olmalarında haklı olduğunun altını çizen Şentop, 'Türkiye olarak İran'ı dost ve kardeş bir ülke olarak görüyoruz. İran ve Türkiye'nin yan yana olması, bölge güvenliği için etkilidir' diye vurguladı.

Türkiye'nin bu olay nedeniyle bölgenin güvenliği ve istikrarı konusunda endişeli lduğunu ifade eden Lentop, 'İran ve Türkiye karşılıklı iş birliği içerisinde olmaları durumunda, bölge daha fazla yabancı güölerin müdahalelerine tanık olacak. Bunun örneklerini Suriye, Irak, Libya ve Yemen'de görmekteyiz' değerlendirmesini yaptı.

ABD ve bazı Batılı ülkelerin bölgede kargaşa çıkarmaya dönük plan ve eylemlerine değinen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Onlar bizi bu duruma teslim etmek istiyor. Bunun etkisizleştirilmesinin yolu bölgede güvenliğinin sağlanması ve terörün ortadan kaldırılması konusunda iş birliği yapmaktan geçiyor. İran İslam Cumhuriyeti kanımca yine bu konuda itidal ve aklıselimle hareket edecektir' diye ekledi.

İran İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Şentop'un başsağlığı mesajı nedeniyle kendisine teşekkür ederek, 'Bu facia İran halkının yüreklerini parçaladı ve milyonlarca İranlının sokaklara dökülerek bu adı nedeniyle yas tutmasına neden oldu. Oysa Trump bu cinayeti işledikten sonra daha önce harekete geçmeliydik diye açıklama yaptı. Bu da ABD devletinin işinin terör olduğunu ve bundan razı olduğunu gözler önüne sermektedir' diye konuştu.

ABD'nin devlet terörünün önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen İranlı yetkili, 'Böyle olmazsa bu tür terör yaygınlaşacak ve bunun önlenmesi için tüm ülkelerin iş birliği içinde olmaları gerekmektedir' diye ekledi.