Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şehit Süleymani'nin şehit düşmesi nedeniyle İranlı mevkidaşına başsağlığı diledi

İran İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İranlı mevkidaşı ile yaptığı bu telefon görüşmesinde, General Kasım Süleymani'nin şehit düşmesi nedeniyle İran hükümetine başsağlığı dilediklerini belirterek, 'İran halkının o büyük şehidin cenaze törenindeki kalabalığı, bu halkın ABD'nin bölgede şöm varlığına karşı öfkelerini ve yabancı güçlerin müdahalalerine karşı çıktıklarını gözler önüne sermektedir' dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin bu olayın yaşandığı ilk saatlerde aklıselimle hareket ederek, tepki göstermemesini, İran hükümetinin gücünden kaynaklandığının altını çizen İnce, bu olayda şehit düşenlerin ailelerine ve İran halkına Allah'ta sabır dilediklerini kaydetti.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Zülfikari de bu gtelefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın General kasım Süleymani'nin terör edilmesini kınamasından memnuniyet duyduklarını8 ifade ederek, 'Kesinlikle İran İslam Cumhuriyeti, gereken zamanda ve uygun mekanda, Büyük Şeytan Amerika'nın eylemlerine karşılık verecektir' diye konuştu.

Amerikalıların bölgedeki varlıklarının İslam dünyas ve müslümanların ayrışmaların en önemli etkeni olduğunu ve savaşların ortaya çıkmasını beraberinde getiridğinin altını çizen İrablı yetkili, 'Başta Amerikalılar olmak üzere bölge ötesi güçlerin bölgedeki şöm komlolarına karşı koymanın tek yolu, müslümanların birlik ve dayanışmasından geçiyor. İslami üşkelerindeki bu bölge ötesi güölerin son bulması ile bu ülkeler arasında barış ve istikrarın sağlanmasının yanı sıra İslam dünyası, barış ve huzuru görebilir2 diye ekledi.