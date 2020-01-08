ABD'nin bölgede fesat çıkarıcı varlığı son bulmalı

Kum'da binlerce kişiye hitaben konuşma yapan İslam İnkılabı Rehberi, 'Bizim görevimiz nedir? İntikam almak başka bir konudur. Onlara dün gece bir tokat atıldı' diye konuştu.

Şehit General Kasım Süleymani'nin faaliyetlerine değinen Ayetullah Hamanei, 'General Süleymani, Amerikalıların parası, geniş propaganda teşkilatları, diplomasi güçleri ve dünya politikacıları üzerindeki zorbalıklarına karşı koyabildi. O bu araçlarla hazırlanan tüm komploları deşifre ederek etkisiz hale getirdi' değerlendirmesinde bulundu.

Ayetllah Hamanei ayrıca, 'Amerika'nın Irak, Suriye ve Lübnan'daki komploları, bu aziz şehidimizin yardım ve afaliyetleri sonucu etkisiz hale getirildi' diye belirtti.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devaöında şöyle konuştu:

'Düşmanı tanıyalım. Düşman ABD, Siyonist Rejim ve emperyalist sistemdir. Emperyalist sistem sadece ABD ve hükümetler değil, zulüm ve sömürüye karşı çıkan her odağa karşı olan dünya şirketleri ve sömürücülerdir.

Bölgede veya bölge dışında bize karşı açıklama yapan her hangi bir hükümet, İran'a karşı hareket geçmedikçe biz ona düşman gözüyle bakmıyoruz. Düşmanı tanımakta yanılmamalıyız.'