İran, onlarca füze ile ABD'nin Irak'ta iki askeri üssünü hedef aldı

Kirman'da gazetecilere açıklamalarda bulunan General Şerif, 'Saat 1:20'de Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri askerleri, Şehit Süleymani Operasyonu ile ve Ya Zehra sloganı ile karadan karaya onlarca füze ile terörist ve saldırgan ABD ordusu kuvvetlerinin bulunduğu Aynül-Esed üssünü hedef aldılar. Bununla eş zamanlı olarak Erbil'deki Amerikan üssü de hedef alındı' dedi.

General Şerif'in belirtiğine göre, 4 bin Amerikan askerinin konuşlanabildiği bu üs, en yüksek teknolojili askeri teçhizata da ev sahipliği yapmaktadır.

Direniş Cephesi askerlerinin Kasım Süleymani'nin başlattığı yoldan yürümeye kararlı olduklarının altını çizen İranlı üst düzey askeri yetkili, saldırganların cezalandırması için bir an bile tereddüt etmeyeceklerini dile getirdi.

İran'ın Amerikan askeri üssüne saldırısı, ABD'nin Bağdat'ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve diğer cephe arkadaşlarının şehit etmesinin intikamını almak için yapıldı. General Süleymani, ABD Başkanı Trump'ın doğrudan talimatıyla şehit edildi.