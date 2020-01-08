İran, ABD'nin tehditlerine karşı kendisini savunma hakkına vurgu yaptı

ABD'nin General Kasım Süleymani'yi şehit etmesinden sonra BM Genel Sekreteri Gutteress'e bir mektup gönderen Taht-ı Revançı, 'ABD yeni bir tahrik edici eyleme imza atarak, İran'a karşı askeri gücünü kullanacağı tehdidinde bulunmuştur' diye belirtti.

Trump'ın İran'da yeni hedefleri vuracağına dair twitlerine işaret eden İranlı yetkili, 'Trump peş peşe yayınladığı açıklamalarında, İran'a hızlıca ve tam olarak saldırı başlatacaklarını ifade etmiştir. Sadece 3 gün içerisinde bu tür tahrik edici ve şiddetli açıklamalar, yaparak BM kurucularından biri olan İran'a karşı askeri saldırı yapacaklarını duyurmuştur. Bu tür açıklamarının yinelenmesi, uluslararası düzensizlik ve kargaşayı alevlendirmek demektir' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı'nın bu tür sürekli tehditlerinin kuşkusuz uluslararası hukuku ve geleneğini ihlal etitğini altını çizen İran'ın BM Daimi Temsilcisi, 'ABD'nin her türlü maceracılığının bölgesel ve uluslararası barış ve istikrar üzerindeki kötü etkileri nedeniyle kuşkusuz bu ,lke, her türlü eyleminin sorumluluklarına katlanmak zorunda kalacaktır' dedi.

İran'ın kültürel mirasına saldırı tehdininin açıkça uluslararası hukuk ve ilkeleri ile çeliştiğine değinen Mecit Taht-ı Revançı, 'Bu mirasa saldırı yapmak, savaş suçu işlemek demektir. Ayrıca bir etniğin sahip olduğu kültürel varlıkları yok etmek veya onlara zarar vermek, tüm insanlığın ortak mirasını hedef almak anlamını taşımaktadır' diye ekledi.